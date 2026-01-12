Zelig compie trent’anni | lo show che ha cambiato la comicità italiana torna in prima serata

Zelig, lo storico show della comicità italiana, celebra trent’anni di attività. Da tre decenni, questa trasmissione ha contribuito a definire il panorama televisivo e artistico del nostro paese. Con un percorso durato nel tempo, Zelig si conferma ancora oggi come un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, rinnovandosi e rimanendo fedele alla sua identità.

Trent’anni non sono un anniversario qualsiasi: nella storia della televisione italiana, pochi format possono dire di aver lasciato un’impronta così profonda come Zelig. Creato da Gino e Michele insieme a Giancarlo Bozzo, lo show comico più longevo del piccolo schermo celebra ora tre decenni di risate, rivoluzioni linguistiche, personaggi diventati culto e una scuola di comicità che ha attraversato generazioni. Centocinquanta puntate in prima serata, centoventi in seconda serata, oltre cinquecento ore di registrazione e più di duecento comici che hanno attraversato un palco diventato mito. È con questi numeri – impressionanti anche per gli standard odierni della tv generalista – che Zelig festeggia i suoi primi trent’anni e torna su Canale 5 con un evento speciale, “Zelig 30”: quattro serate, dal 12 gennaio 2026, condotte dalla coppia simbolo del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. 🔗 Leggi su Panorama.it

