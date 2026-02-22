daft punk cinque anni di silenzio e nove punti per celebrarli

Il duo musicale Daft Punk ha scelto di interrompere le attività cinque anni fa, il 22 febbraio, dopo aver annullato il loro ultimo concerto nel deserto. La decisione è arrivata pochi mesi prima dell’uscita del loro ultimo album, lasciando i fan senza nuove tracce per anni. La loro assenza ha influenzato molti artisti elettronici e ha cambiato il panorama musicale. Ora, alcuni ricordano quei momenti con una serie di eventi commemorativi.

Oggi, 22 febbraio, sono passati cinque anni da quando i Daft Punk hanno deciso di “farsi esplodere” nel deserto. Quel video intitolato Epilogue sembrava fantascienza e invece era una scelta netta: chiudere. Te lo ricordi? Hanno posto fine alla propria carriera artistica. Non esattamente una cosa da poco, stiamo parlando di un progetto musicale riconosciuto ovunque. Allora la notizia fece il giro del mondo in poche ore. Come avrei potuto non parlarne anch’io? Scrivevo che la loro unicità non poteva che passare da un finale così, senza spiegazioni né conferenze, affidato a un’esplosione simbolica che valeva più di qualsiasi comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

U2: ‘Days of Ash’, l’album a sorpresa contro l’America di Trump e un grido di speranza dopo nove anni di silenzio.Gli U2 hanno pubblicato improvvisamente ‘Days of Ash’, un mini-album che esprime la loro opposizione all’amministrazione di Trump e alle tensioni negli Stati Uniti.

"Giustizia per Veronica De Nitto": a cinque anni dall'omicidio solo silenzioIl 15 gennaio ricorrono cinque anni dalla tragica scomparsa di Veronica De Nitto, uccisa a San Francisco.

Perchè i Daft Punk si chiamano così #MyNameIs #DaftPunk

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cinque anni fa si scioglievano i Daft Punk. Che fine hanno fatto i due robot?; Blog | Daft Punk: 5 anni di silenzio dall'esplosione che ne decretò lo scioglimento; I Temples ci raccontano del loro ritorno Kylie Minogue incontra i Daft Punk su Jet Stream Heart e del nuovo album euforico Bliss.

Daft Punk, cinque anni di silenzio e nove punti per celebrarli2. Dall’amicizia al progetto Compagni di scuola, fondano i Daft Punk nel 1993. Pubblicano pochi album, ma ogni uscita pesa. Premi e vendite contano, ma conta soprattutto l’impatto. La loro carriera ... ilfattoquotidiano.it

14 reactions | The Mix - puntata 2 (www.mbcshop.it) Mbc Senigallia I want to break free + around the world + Black or white + another one bites the dust Queen Daft Punk Michael Jackson | Massimo Nicoletti - facebook.com facebook