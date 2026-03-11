Disastro vergogna | Atalanta-Bayern le reazioni dei tifosi all' 1-6

Durante la partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco, l'Atalanta ha subito una sconfitta schiacciante con il punteggio di 1-6 in casa. I tifosi presenti allo stadio hanno espresso il loro disappunto con cori e fischi, commentando con parole come

L'Atalanta cade clamorosamente 1-6 in casa contro il Bayern Monaco, gettando così le chance di qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Leggi le migliori reazioni dal web alla disfatta della Dea.