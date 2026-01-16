Como-Milan 1-3 Maignan supereroe Le reazioni dei tifosi sui social

Nella sfida tra Como e Milan, il punteggio finale di 1-3 ha visto Maignan protagonista con interventi decisivi nel primo tempo, contribuendo alla vittoria dei rossoneri. Rabiot ha poi preso il controllo nella ripresa. Le reazioni sui social media dei tifosi riflettono entusiasmo e apprezzamento per le prestazioni dei giocatori, evidenziando l’importanza delle individualità nel risultato finale di questa partita.

Como-Milan 1-3, Maignan salva Allegri e i rossoneri nel primo tempo. Rabiot domina la ripresa. Le reazioni social dei tifosi. Il Milan soffre nel primo tempo, poi ribalta il Como 3-1. Maignan salva i rossoneri. Rabiot protagonista.

