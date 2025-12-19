Hojlund show e critiche a Maignan | Napoli-Milan le reazioni social dei tifosi

Il Napoli-Milan di Supercoppa Italiana ha acceso i social, tra esultanze per le prestazioni di Hojlund e critiche a Maignan. I tifosi hanno espresso entusiasmo per i due gol dell’attaccante, mentre alcuni hanno puntato il dito sugli errori del portiere francese, creando un vivace dibattito online. Un match ricco di emozioni e reazioni che ha acceso le discussioni tra gli appassionati di calcio sui social network.

© Pianetamilan.it - Hojlund show e critiche a Maignan: Napoli-Milan, le reazioni social dei tifosi Assist e gol per Rasmus Hojlund, due errori per Mike Maignan: Napoli-Milan della Supercoppa Italiana vissuta così dai tifosi sui social. Un assist (per la prima rete di David Neres) e un gol per Rasmus Hojlund, due errori (con l'evidente complicità di Koni De Winter) per Mike Maignan: Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) e terminata 2-0 per gli azzurri di Antonio Conte sui rossoneri di Massimiliano Allegri, è stata vissuta così dai tifosi sui social. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Milan-Roma 1-0, le reazioni social dei tifosi: “Maignan santo” e “Modric quattro polmoni” Leggi anche: Parma-Milan 2-2, Diavolo rimontato: le reazioni dei tifosi sui social Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Hojlund show e quante critiche a Maignan: Napoli-Milan, le reazioni dei tifosi; Supercoppa italiana: Panucci: Errori imperdonabili se vuoi giocare al Milan Video; Milan, il mercato fa flop. Che abisso tra Hojlund e la coppia Nkunku-De Winter; Milan, dov'è la porta? Come in Coppa Italia, attacco inesistente. E se fosse arrivato Hojlund.... Hojlund show! Gol da manuale del centravanti, il Napoli raddoppia - Gol da manuale del centravanti da parte del danese: passaggio filtrante di ... tuttonapoli.net

GOAL OF THE DAY | Højlund’s Goal in Slow Motion | Napoli-Milan | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Hojlund show in Supercoppa. Il Napoli passa grazie all'attaccante che serviva al Milan x.com

Hojlund show e Napoli in finale di Supercoppa: Milan eliminato, scintille tra Conte e Allegri https://tinyurl.com/4ksb3rmc - facebook.com facebook

