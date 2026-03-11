Disagio abitativo ad Arezzo calano le richieste di sfratto nel 2025 Manneschi | prevenzione efficace ora servono risorse regionali

Nel 2025, in provincia di Arezzo, si registra una diminuzione delle richieste di sfratto, secondo i dati ufficiali. Un rappresentante ha commentato che la prevenzione si è dimostrata efficace, ma ha anche sottolineato la necessità di risorse regionali per affrontare la questione. La situazione evidenzia come il settore dell’edilizia residenziale pubblica continui a mantenere alta l’attenzione, nonostante il calo delle pratiche di sfratto.

Calano le richieste di esecuzione degli sfratti in provincia di Arezzo, ma resta alta l’attenzione sulla sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica. È quanto emerge dal bilancio 2025 della Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo, riunitasi per analizzare l’andamento del fenomeno e definire le strategie di intervento per l’anno in corso. Secondo i dati aggregati, nel 2025 le richieste di esecuzione di sfratto sono scese a 247 rispetto alle 331 registrate nel 2023, con una riduzione del 25%. Restano invece sostanzialmente stabili gli sfratti effettivamente eseguiti, pari a 124. Un risultato che, secondo la Commissione, conferma l’efficacia delle politiche di prevenzione e dell’azione coordinata tra istituzioni e servizi sociali. 🔗 Leggi su Lortica.it

