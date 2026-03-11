Arezzo, 11 marzo 2026 – Le richieste di esecuzione di sfratti sono diminuite del 25 percento, mentre Arezzo Casa segnala un deficit di 9 milioni di euro destinati alle manutenzioni degli immobili. Le autorità hanno mantenuto le misure di contenimento degli sfratti, ma il sistema di edilizia residenziale pubblica rischia di essere compromesso a causa della mancanza di fondi strutturali per le riparazioni.

Arezzo, 11 marzo 2026 – T engono le misure di contenimento degli sfratti ma preoccupa la tenuta del sistema di edilizia residenziale pubblica a causa della carenza di finanziamenti strutturali. E’ il quadro delineato dalla Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo riunita per analizzare l'andamento del settore nell’intera provincia e pianificare le strategie d’intervento per l'anno in corso. I dati aggregati del 2025 mostrano una flessione nelle richieste di esecuzione di sfratto in provincia (247 contro le 331 del 2023), mentre gli sfratti eseguiti restano stabili (124). Fondamentale si è rivelata l'azione dei servizi sociali: nel 2025 sono stati seguiti 25 nuclei familiari fragili, garantendo soluzioni abitative o contributi economici per caparre e prime mensilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza abitativa: calano le richieste di esecuzione (-25%) ma Arezzo Casa segnala il deficit di 9 mln di euro per le manutenzioni

