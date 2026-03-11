Un rappresentante dell’amministrazione ha dichiarato che il servizio di trasporto gratuito per disabili e anziani continuerà finché resterà in carica e manterrà la delega ai servizi sociali. La dichiarazione è arrivata in risposta a un dibattito con l’opposizione, che si è opposta alla misura. La questione riguarda quindi la durata e l’implementazione del servizio pubblico.

"Fino a che ci sarà questa amministrazione e fino a quando avrò la delega ai servizi sociali, il trasporto disabili e anziani resterà gratuito". Ne è certa l’assessore ai servizi sociali Francesca Lambertini: "Prima di andare a chiedere a disabili ed anziani di pagare un servizio di cui hanno necessità, è nostro dovere cercare fondi su altri tavoli – ha tuonato in consiglio – e solo dopo, in ultima analisi, si potranno valutare altre scelte. Ad oggi continuiamo sulla strada intrapresa e manteniamo il servizio gratuito". Nella seduta di lunedì, l’ amministrazione Bergamini ha blindato il servizio approvando un nuovo regolamento. La vicenda ha scaldato gli animi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Disabili e anziani, trasporto gratis". Ma è scontro con l’opposizione

Articoli correlati

Montebelluna: Famiglie con figli disabili, ok a 26.300 euro per spese trasporto scolastico e sostegno concreto.Montebelluna si distingue per una misura di sostegno concreto alle famiglie che affrontano quotidianamente le sfide legate alla disabilità infantile:...

Trasporto sociale anziani. Con gli utili della farmaciaSANTA MARIA A MONTE Gli utili della Farmacia Comunale di Ponticelli per il trasporto sociale rivolto agli anziani soli.

Tutto quello che riguarda Disabili e anziani trasporto gratis Ma...

Temi più discussi: Referendum Costituzionale del 22 e 23 Marzo 2026 - Servizio Trasporto per Elettori Disabili ed Anziani; Servizio di trasporto gratuito ai seggi per gli elettori anziani e disabili; Disabili e anziani, trasporto gratis. Ma è scontro con l’opposizione; Avviso Pubblico esplorativo rivolto ad associazioni di promozione sociale e a organizzazioni di volontariato.

Disabili trasporti detraibili nel modello 730 guida pratica aggiornataDetrazione spese trasporto disabile: come funziona e chi può richiederla La detrazione delle spese di trasporto per persone con disabilità riguarda i ... assodigitale.it

Trasporto sociale a Santarcangelo: mobilità garantita per anziani e persone con disabilitàUn servizio territoriale che collega case, scuole, centri di cura e luoghi di socialità ... altarimini.it

Questa storia dei tagliandi per disabili usati in modo improprio o addirittura illegale deve finire. facebook

Minicar elettrica senza patente per persone disabili e anziani, con agevolazioni fiscali disabili.com/recensioni-pro… #minicar #mobilità #minicarelettrica #disabili #anziani x.com