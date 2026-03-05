trasporto sociale anziani con gli utili della farmacia

La Farmacia Comunale di Ponticelli utilizza gli utili generati dalla sua attività per finanziare un servizio di trasporto sociale dedicato agli anziani soli del territorio. La misura mira a garantire loro maggiore mobilità e accesso ai servizi essenziali. L’iniziativa è stata annunciata nel comune di Santa Maria a Monte, dove si è deciso di destinare i profitti della farmacia a questo scopo.

SANTA MARIA A MONTE Gli utili della Farmacia Comunale di Ponticelli per il trasporto sociale rivolto agli anziani soli. Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione fra Comune di Santa Maria a Monte, Farmavaldera e le associazioni Misericordia, Pubblica Assistenza e Auser. "Possono prenotare il trasporto sociale gli anziani che vivono soli o con coniuge anziano, ultrasettantenni, autosufficienti, residenti nel comune di Santa Maria a Monte e privi del supporto di figli residenti sul territorio o che per giustificati motivi non possono accompagnarli – è stato detto durante la conferenza stampa di presentazione – Ha lo scopo di sostenerli...

