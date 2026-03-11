Diritto internazionale Meloni stana lo strabismo delle sinistre e dà una lezione di responsabilità a Conte e Schlein

Il governo ha risposto con fermezza alle critiche delle opposizioni, evidenziando le sue posizioni su diversi temi internazionali. Sono state illustrate le misure adottate per affrontare la crisi energetica, mentre si è ribadita la posizione del governo sul conflitto in Iran, senza lasciarsi condizionare da pressioni esterne. Inoltre, sono state sottolineate le intenzioni di riformare l’Onu e di mantenere una postura indipendente rispetto alla Casa Bianca.

Una replica a tutto campo. Dalle misure per contenere gli impatti della crisi energetica alla postura lineare del governo di fronte al conflitto in Iran, altro che sudditanza alla Casa Bianca, passando per la necessità di riformare l'Onu. Ma soprattutto una lezione di coerenza alle sinistre che in fatto di 'guerre' non possono vantare un percorso trasparente all'insegna del rispetto del diritto internazionale. L'intervento della premier Giorgia Meloni a Montecitorio si apre con la sintesi della riunione dei leader del G7 che si è tenuta durante "la pausa" dei lavori parlamentari e si chiude con una sonora sveglia a Giuseppe Conte. "Campione" di propaganda a buon mercato.