Attacco Usa in Venezuela Schlein e Conte | Aggressione di Trump viola diritto internazionale

Le recenti dichiarazioni di Schlein e Conte condannano l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, definendolo una violazione del diritto internazionale. L’azione militare, attribuita all’amministrazione Trump, solleva preoccupazioni sulla sovranità dello Stato venezuelano e sul rispetto delle norme internazionali. Questa vicenda riaccende il dibattito sull’uso della forza da parte delle potenze esterne e sull’importanza del rispetto delle regole internazionali.

(Adnkronos) – "L’azione militare di Trump in Venezuela configura un’aggressione a uno Stato sovrano che viola palesemente il diritto internazionale. La nostra Costituzione è chiara: ripudia la guerra come strumento per regolare le controversie". Lo si legge in una nota della leader del Partito Democratico, Elly Schlein, che oggi ha riunito per due ore la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Venezuela: Bonaccini, 'regime Maduro brutale ma Trump viola diritto internazionale' Leggi anche: Venezuela: Gori, 'regime sanguinario Maduro ma Trump viola diritto internazionale' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pci: Schlein, ‘si è spenta partigiana Bruna, testimone generazione a cui dobbiamo libertà’; Serie A, oggi Juve-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla; Schlein, si è spenta la partigiana Trebbi, una vita dedicata all'antifascismo; Chi prenderebbe più voti contro Meloni alle elezioni, il sondaggio sui possibili leader del campo largo. Attacco Usa in Venezuela, Schlein e Conte: "Aggressione di Trump viola diritto internazionale" - Il leader M5S Giuseppe Conte interviene sui social e sottolinea che " l’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. adnkronos.com

Schlein condanna l’attacco Usa in Venezuela: "Gravi sviluppi internazionali" - La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha espresso una netta condanna per l’attacco statunitense in Venezuela e per la cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores. globalist.it

Crisi in Venezuela: l’attacco di Donald Trump e le reazioni di Meloni, Schlein e Conte - Crisi in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti con Donald Trump: l’Italia con Giorgia Meloni monitora la situazione tra diplomazia, sicurezza dei cittadini e preoccupazioni internazionali. notizie.it

#Venezuela, #Schlein sente #Tajani: preoccupazione per attacco Usa x.com

#Venezuela, il #Pd si schiera con #Maduro: “Non si esporta la democrazia con le bombe”. La segretaria del Partito democratico, Elly #Schlein, sta seguendo "con apprensione" gli sviluppi dell'attacco Usa in Venezuela e ha sentito il ministro degli Esteri, - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.