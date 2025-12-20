Deepfake e geolocalizzazione i rischi nascosti dietro ogni foto condivisa online dai giovani Cyberbullismo in aumento del 47% in un anno Le strategie per proteggere l’identità digitale
L'ottavo episodio del format Sicurnauti, progetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito disponibile sulla piattaforma UNICA, analizza i pericoli connessi alla condivisione di contenuti digitali da parte degli utenti più giovani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Deepfake e violenza digitale, la denuncia di Francesca Barra rilancia il dibattito sulle nuove tutele online tra educazione digitale e consapevolezza civica
Leggi anche: Controllo digitale dei minori, Pellai spiega la regola dei 14 anni che tutti i genitori dovrebbero conoscere per proteggere i figli dai rischi
