Educazione digitale contro i rischi del web il focus con l' esperto per ragazzi e famiglie

L’Istituto comprensivo “Giulio Cesare” di Savignano sul Rubicone ha organizzato un incontro con un esperto per affrontare i rischi del web. Il motivo è l’aumento di casi di cyberbullismo tra i giovani e la diffusione di contenuti inappropriati. Durante l’appuntamento, i ragazzi e le famiglie hanno appreso come riconoscere le insidie online e proteggersi. La sessione si è concentrata su strategie pratiche per usare internet in modo sicuro e responsabile. L’evento vuole sensibilizzare le persone a un uso più consapevole degli strumenti digitali.