Educazione digitale contro i rischi del web il focus con l' esperto per ragazzi e famiglie
L’Istituto comprensivo “Giulio Cesare” di Savignano sul Rubicone ha organizzato un incontro con un esperto per affrontare i rischi del web. Il motivo è l’aumento di casi di cyberbullismo tra i giovani e la diffusione di contenuti inappropriati. Durante l’appuntamento, i ragazzi e le famiglie hanno appreso come riconoscere le insidie online e proteggersi. La sessione si è concentrata su strategie pratiche per usare internet in modo sicuro e responsabile. L’evento vuole sensibilizzare le persone a un uso più consapevole degli strumenti digitali.
Educare all'uso responsabile degli strumenti di comunicazione. È questo l'obiettivo dell'incontro formativo promosso dall'Istituto comprensivo "Giulio Cesare" di Savignano sul Rubicone. L'iniziativa, aperta a famiglie e studenti, dal titolo "Per un web sicuro", è in programma lunedì 23 febbraio alle 20.30 in Sala Allende a Savignano sul Rubicone. "Si tratta di un appuntamento pensato e voluto dal nostro istituto a favore degli studenti – spiega la dirigente scolastica Catia Valzania - perché la scuola, unitamente alla famiglia, ha il dovere di educare a un uso responsabile degli strumenti che i ragazzi utilizzano ogni giorno.
