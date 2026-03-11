Dimmi La Verità | Gianluigi Paragone | Il governo faccia in fretta contro i rincari di gas e benzina

Ecco l’11 marzo 2026, con la puntata di #DimmiLaVerità, Gianluigi Paragone invita il governo a intervenire rapidamente per affrontare l’aumento dei prezzi di gas e benzina. Paragone sottolinea l’importanza di agire senza esitazioni per contenere i rincari che colpiscono le famiglie e le imprese. La trasmissione si concentra sulle richieste di intervento immediato per contenere l’inflazione di questi settori.

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 marzo 2026. Il nostro Gianluigi Paragone spiega perché il governo deve muoversi in fretta contro i rincari dei prezzi di gas e benzina. Ecco #DimmiLaVerità del 10 marzo 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin spiega nel dettaglio le ripercussioni della guerra sul prezzo di gas, diesel e benzina. Ecco #DimmiLaVerità del 9 marzo 2026. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia spiega perché è fondamentale andare a votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. Ecco #DimmiLaVerità del 6 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino, già operativo in Iraq e Giordania, ci spiega nel dettaglio i rischi dell'attacco all'Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info

