Il digiuno intermittente 16 8 spiegato bene

Il digiuno intermittente 16/8 consiste nel limitare l’assunzione di cibo a un intervallo di 8 ore giornaliere, lasciando le restanti 16 ore per il digiuno. Questa pratica, diffusa negli ultimi anni, può apportare benefici alla salute e alla gestione del peso. Tuttavia, è importante consultare un professionista qualificato, come un dietologo o un nutrizionista, per valutare correttamente l’idoneità e seguire un piano personalizzato e sicuro.

Il digiuno intermittente è la mania degli ultimi anni, ma per ottenerne benefici reali - in termini di salute e di dimagrimento - è sempre, assolutamente necessario il parere del dietologo o del nutrizionista. Ne è convinto Filippo Ongaro: medico degli astronauti per oltre sette anni, primo italiano a essersi certificato in medicina anti-età e medicina funzionale negli USA, dopo aver lasciato l'attività clinica si è dedicato alla divulgazione delle strategie per migliorare lo stile di vita, le abitudini e la gestione emotiva.

Antonella Viola: «Il digiuno intermittente 16/8 può nuocere alla salute? Lo studio americano è aria fritta» - Chi pratica il digiuno intermittente 16:8, secondo cui bisogna concentrare tutti i pasti della giornata in 8 ore (non mangiando per le restanti 16) si espone davvero a un rischio più alto di morire ... corrieredelveneto.corriere.it

Digiuno intermittente 16:8 aumenta il rischio di morte? Valter Longo: “Non è una novità, va fatto di 12 ore senza saltare la colazione” - Sembrava andare tutto liscio con la pratica del digiuno intermittente, tanto in voga oggi e promossa da molti vip come strategia non solo per perdere peso, ma anche come fattore di longevità, che è ... ilfattoquotidiano.it

"Digiuno intermittente non è una dieta", le 3 regole del medico x.com

Il digiuno intermittente non porta benefici a metabolismo e cuore se le calorie restano le stesse: uno studio smonta una delle convinzioni più diffuse su questo schema alimentare. - facebook.com facebook

