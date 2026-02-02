Rapine a Roma la mappa della paura | i quartieri più colpiti

A Roma, in media, si verificano sei rapine al giorno. È quanto emerge dai dati diffusi dalla procura, che mostrano come alcuni quartieri siano più colpiti di altri. La situazione crea tensione tra i residenti, che temono di più per la loro sicurezza. La polizia sta intensificando i controlli, ma il fenomeno resta preoccupante.

Altro che periferia è il primo municipio il quadrante di città dove si registrano più reati di quel tipo. Secondo i magistratri c'è un "significativo aumento del fenomeno" A Roma ci sono in media sei rapine al giorno. È quanto emerso dai dati resi noti dalla procura di Roma e diffusi nei giorni che hanno inaugurato l'anno giudiziario corrente. Nella Capitale si è registrato un significativo aumento del fenomeno delle rapine, “con particolare riferimento a quelle commesse in pubblica via e in danno di esercizi commerciali, anche in coincidenza con l'anno giubilare”, spiegano i magistrati.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Rapine

Ultime notizie su Roma Rapine

Due rapine con pistola in mezz'ora vicino Roma tra Ostia e Fiumicino, arrestato un 37enne con precedentiArrestato 37enne romano per rapina tra Ostia e Fiumicino: armato di pistola, ha sottratto uno scooter e tentato un colpo in negozio. virgilio.it

QUESTURA DI ROMA * : «IL 37ENNE TENTA DUE RAPINE A FIUMICINO, LA POLIZIA LO ARRESTA IN CARCERE»Aveva messo a segno, nel giro di mezz'ora, tra Ostia e Fiumicino, due rapine -una delle quali fermatasi alla fase del tentativo- armato di pistola pronta a ... agenziagiornalisticaopinione.it

Tentò due rapine in serie a Fiumicino: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentasettenne romano. Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. #questuradiroma #essercisempre Polizia di - facebook.com facebook