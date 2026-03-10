Il diesel aretino schizza a 2,10 euro il servito arriva oltre 2,40 La mappa dei prezzi

Il prezzo del diesel presso i distributori di Arezzo ha raggiunto i 2,10 euro al litro, con il servito che supera i 2,40 euro. La maggior parte delle stazioni di rifornimento della città ha superato questa soglia, mentre la benzina si mantiene ancora sotto gli 1,80 euro. La mappa dei prezzi mostra una variazione significativa tra i diversi distributori della zona.

Gli effetti del conflitto in Medio Oriente si ripercuotono sul costo dei carburanti in città e in provincia. Benzina oltre 1,80 al litro Nella maggior parte dei distributori della città il prezzo del diesel ha ampiamente scollinato i 2 euro al litro, mentre la benzina ha subito finora un aumento più contenuto (ma significativo), attestandosi appena al di sotto degli 1,8 euro. Sono questi gli effetti, anche ad Arezzo, prodotti dal conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti-Israele. Secondo i dati di Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, aggiornati a oggi, martedì 10 marzo, ad Arezzo il costo medio servito a un distributore Beyfin è di 2,099 euro per il diesel. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

I prezzi del carburante volano con la crisi in Medio Oriente: il diesel (servito) supera i 2 euroFirenze, 2 marzo 2026 – La crisi in Medio Oriente si riflette immediatamente sui carburanti, anche in Toscana.

I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.