Il Consiglio dei ministri del 10 marzo non ha discusso né approvato alcuna misura per ridurre le accise sui carburanti, lasciando invariato il prezzo del diesel a 2,60 euro al litro. Nessuna decisione è stata presa riguardo a possibili interventi o modifiche fiscali in materia di carburanti. La questione delle accise rimane fuori dall’agenda ufficiale del governo.

Il Consiglio dei ministri del 10 marzo non ha incluso all’ordine del giorno alcuna misura di riduzione delle accise sui carburanti. Mentre il petrolio sfiora i 120 dollari al barile, il diesel nelle autostrade tocca la soglia psicologica dei 2,60 euro a litro. La mancata discussione in aula governativa avviene nonostante le pressioni crescenti da parte di consumatori e aziende che vedono gonfiarsi i costi operativi. I dati ufficiali confermano un rincaro medio del 15% in meno di dieci giorni, con il gasolio che sale di quasi 15 centesimi nel giro di una settimana. Nonostante l’aumento dei prezzi, l’esecutivo rassicura che i ministeri competenti stanno lavorando per ridurre le tasse fisse su benzina e gasolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diesel a 2,60 euro: il governo tace sulle accise

