Il Consiglio dei ministri del 10 marzo non ha previsto interventi sulle accise dei carburanti in Italia. Attualmente, il prezzo del diesel si attesta a circa 2,60 euro al litro. Nessuna modifica o misura specifica è stata annunciata riguardo a questa questione durante la riunione di governo.

Nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 10 marzo non sono stati inclusi provvedimenti sulle accise sui carburanti. Il Governo ha rassicurato che i ministeri competenti stanno lavorando per ridurre le tasse su benzina e gasolio per ammortizzare gli aumenti dovuti alla guerra in Iran, ma tutte le categorie, dalle aziende ai consumatori, accusano l’esecutivo di essere in ritardo. In autostrada intanto il prezzo del gasolio ha raggiunto anche i 2,60 euro. Nella giornata di ieri è stato pubblicato il primo rapporto settimanale sui prezzi dei carburanti dall’inizio della guerra, che ha certificato rincari che hanno sfiorato il 15% di media in meno di dieci giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accise sui carburanti, nessun intervento in Italia: diesel a 2,60 euro

