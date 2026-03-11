Dieci cani salvati dai Carabinieri | erano detenuti in condizioni di grave sofferenza

Durante un'attività di controllo, i Carabinieri del Nucleo Forestale hanno trovato e salvato dieci cani che si trovavano in condizioni di grave sofferenza. L’operazione è avvenuta in collaborazione con le forze dell’ordine territoriali e altri agenti, nel corso di verifiche mirate alla tutela degli animali di affezione. I cani sono stati recuperati e messi in sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a tutela degli animali di affezione, i Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale e congiuntamente al personale dell'A.S.L. e della Polizia Municipale locale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una persona, per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Nello specifico, l'attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un 59enne di origini partenopee, deteneva 10 cani in strutture fatiscenti prive di coperture ed in condizioni igienico-sanitarie precarie.