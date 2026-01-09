Detiene 8 cani in gabbia e in cattive condizioni igieniche | sanzionato un cacciatore

Un cacciatore è stato sanzionato per aver detenuto otto cani in condizioni igieniche precarie e in gabbie. Le autorità, nell'ambito delle recenti attività di tutela animale, hanno intensificato i controlli, contribuendo a contrastare il maltrattamento degli animali e promuovere il rispetto delle normative vigenti. Queste azioni rientrano in un quadro più ampio di interventi finalizzati alla tutela del benessere animale e alla prevenzione di abusi.

