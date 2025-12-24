Almeno 14 furti in abitazione tra Milano e Como nel giro di un mese arrestata coppia di ladri | ecco come agiva

Tra Milano e Como, nel corso di un mese, sono stati registrati almeno 14 furti in abitazione. La polizia ha individuato e fermato una coppia di ladri, un uomo di 33 anni e una donna di 40, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio italiano. L’attività investigativa ha portato all’arresto, evidenziando un modus operandi che ha interessato diverse abitazioni della zona.

Milano, 24 dicembre 2025 – Almeno 14 furti in abitazione tra Como e Milano nel giro di un mese. Con questa accusa, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per le fasi di convalida, la polizia di Stato ha eseguito due fermi a carico di uno straniero di 33 anni e di una connazionale di 40, con precedenti per reati contro il patrimonio, entrambi irregolari sul territorio dello Stato. Almeno 14 furti. Stando alle indagini della polizia, i due stranieri avrebbero commesso almeno 14 furti in abitazione a Como, Caslino d'Erba (in provincia di Como), Ponte dell'Olio (in provincia di Piacenza) e Milano, nel solo mese di dicembre.

