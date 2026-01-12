Chi è Mario Burlò l'imprenditore italiano liberato in Venezuela e perché era detenuto dal 2024
Mario Burlò, imprenditore italiano di 52 anni di Torino, è stato recentemente liberato dal carcere di El Rodeo in Venezuela, dove era detenuto dal 2024. La sua detenzione era legata a questioni legate alla situazione politica e giudiziaria nel paese. La sua liberazione, avvenuta insieme al cooperante Alberto Trentini, rappresenta un importante passo nell’ambito delle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.
Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, è il secondo italiano liberato dal carcere di El Rodeo in Venezuela oggi, insieme al cooperante Alberto Trentini. Era anche lui imprigionato dal novembre 2024, con una generica accusa di terrorismo. In Italia è imputato nel processo per il fallimento della società torinese Auxilium Basket. 🔗 Leggi su Fanpage.it
