Chi è Mario Burlò l'imprenditore italiano liberato in Venezuela e perché era detenuto dal 2024

Mario Burlò, imprenditore italiano di 52 anni di Torino, è stato recentemente liberato dal carcere di El Rodeo in Venezuela, dove era detenuto dal 2024. La sua detenzione era legata a questioni legate alla situazione politica e giudiziaria nel paese. La sua liberazione, avvenuta insieme al cooperante Alberto Trentini, rappresenta un importante passo nell’ambito delle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.

