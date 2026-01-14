Appena liberato dal Venezuela | Mario Burlò a processo a Terni per violazioni tributarie

Mario Burlò, recentemente rientrato in Italia dopo 14 mesi di detenzione illegale in Venezuela, si trova ora a dover affrontare un processo a Terni per violazioni tributarie. La sua vicenda evidenzia le complesse implicazioni legali e diplomatiche legate a casi di detenzione internazionale, sottolineando l'importanza di un'adeguata tutela legale in situazioni di crisi.

Dopo 14 mesi di detenzione illegale nelle carceri venezuelane di Caracas, Mario Burlò ha avuto solo pochi giorni per godersi il ritorno in Italia prima di dover tornare in un’aula di giustizia. L’imprenditore torinese, rientrato a Ciampino insieme ad Alberto Trentini e accolto dalla presidente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

