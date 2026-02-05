Il Milan si conferma il club più spendaccione negli ultimi vent’anni. Durante le sessioni invernali di mercato, la squadra rossonera ha fatto acquisti costosi, superando spesso le altre big del calcio italiano. Questa tendenza si nota negli ultimi anni, dove il club ha investito cifre importanti per rinforzare la rosa. La classifica delle spese più alte dimostra come il Milan abbia sempre puntato sui nomi di peso, anche nel mercato di riparazione.

Negli ultimi anni il Milan è una delle squadra ad aver speso di più durante la sessione invernale di calciomercato. Quest'anno, invece, i rossoneri di Allegri hanno effettuato solo un 'acquisto', ovvero quello di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco proveniente dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il sito Transfermarkt ha voluto fare una classifica speciale riguardante proprio gli acquisti più onerosi anno per anno secondo il valore di mercato al momento dell'acquisto. Malen, attaccante della Roma è risultato essere quello con il valore di mercato più alto in questa ultima sessione.

Serie A, gli acquisti più onerosi degli ultimi 20 anni: il Milan 'comanda'

Dopo la recente vittoria del Milan contro il Como, sono emerse diverse polemiche rivolte a Massimiliano Allegri.

