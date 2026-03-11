Di Natale sulla crisi dei gol in Serie A | Non ci sono più i bomber degli anni d’oro! Spalletti è un fenomeno sono stato allenato da lui e posso dirvi una cosa
L’ex attaccante dell’Udinese, Antonio Di Natale, ha commentato la crisi dei gol in Serie A, affermando che non ci sono più i bomber di un tempo. Ha elogiato l’allenatore Spalletti, definendolo un fenomeno, e ha condiviso un ricordo personale legato alla sua esperienza con lui. Di Natale, due volte capocannoniere, ha segnato 209 reti in campionato, posizionandosi al sesto posto di tutti i tempi.
