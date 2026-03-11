Giancarlo Devasini, fondatore di Tether, ha superato Giovanni Ferrero nella classifica dei miliardari italiani, portando a 89 miliardi il patrimonio che gli permette di occupare il primo posto. La notizia ha attirato l'attenzione sul cambiamento nella posizione di leadership tra i più ricchi del paese, segnando un nuovo episodio nella classifica delle persone più abbienti.

Un terremoto finanziario ha scosso la gerarchia della ricchezza italiana: Giancarlo Devasini, fondatore di Tether, ha scalzato Giovanni Ferrero dalla vetta della classifica dei miliardari nazionali. Con un patrimonio che sfiora i 90 miliardi di dollari, l’imprenditore torinese si è imposto come italiano più ricco al mondo, superando l’impero alimentare storico. La rivoluzione non è opera di un solo uomo ma di una coppia strategica: Paolo Ardoino, socio e amministratore delegato di Devasini, ha raggiunto il quarto posto assoluto con 38 miliardi, dopo aver tentato senza successo un’offerta pubblica da 1,1 miliardi per la Juventus. Mentre Ferrero vede crescere le sue fortune fino a 48,8 miliardi, non riesce a tenere testa alla rapida ascesa del duo legato alle criptovalute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Devasini sovrasta Ferrero: 89 miliardi e il trono italiano

