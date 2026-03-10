Elon Musk mantiene la posizione di persona più ricca al mondo con un patrimonio di 839 miliardi di dollari, rispetto ai 342 miliardi di un anno fa. Tra gli italiani, sul podio ci sono Devasini, Ferrero e Pignataro. La classifica dei miliardari globali è stata aggiornata e pubblicata di recente.

Elon Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del principale azionista di Tesla, SpaceX e del social network X ammonta a 839 miliardi di dollari, contro i 342 miliardi di un anno fa. È quanto emerge dalla classifica stilata da Forbes e pubblicata oggi. Sul podio si piazzano gli ex fondatori di Google: Larry Page al secondo posto con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin al terzo con 237 miliardi. Al quarto posto figura il fondatore di Amazon Jeff Bezos con 224 miliardi di dollari, seguito al quinto dal fondatore di Meta e Facebook Mark Zuckerberg con 222 miliardi. Seguono Larry Ellison (Oracle) con 190 miliardi di dollari,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova classifica dei miliardari globali: Musk resta il più ricco. Tra gli italiani sul podio Devasini, Ferrero e Pignataro

