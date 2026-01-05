Patrignani Confcommercio | Serve un piano comunale sulla fruibilità dei negozi di vicinato

Confcommercio cesenate, rappresentata dal presidente Augusto Patrignani, evidenzia l’importanza di un piano comunale dedicato alla fruibilità dei negozi di vicinato. Con l’obiettivo di sostenere il commercio di prossimità, si chiede l’adozione di provvedimenti concreti e condivisi entro l’inizio del 2026, per garantire un ambiente favorevole alla vitalità dei negozi locali e al rafforzamento del tessuto commerciale del territorio.

Un piano comunale per la fruibilita' del commercio di vicinato. Lo chiede Confcommercio cesenate. "All’inizio del 2026 - afferma il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani - Confcommercio richiede provvedimenti concreti e condivisi a sostegno dei negozi di prossimità, a partire da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

