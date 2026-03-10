Pasqua in cantina - Esperienza vino e cioccolato

Durante il weekend pasquale, la cantina Monte del Frà a Sommacampagna organizza un evento dedicato all’abbinamento tra vino e cioccolato. L’iniziativa si svolge tra le colline moreniche del Lago di Garda e offre ai visitatori l’opportunità di scoprire diverse combinazioni di sapori. L’appuntamento vuole valorizzare il legame tra prodotti tradizionali e stagionali, creando un’esperienza sensoriale per gli appassionati.

In occasione del weekend pasquale, la cantina Monte del Frà a Sommacampagna propone un'esperienza speciale dedicata all'incontro tra vino e cioccolato, pensata per celebrare l'arrivo della primavera tra le colline moreniche del Lago di Garda. Dopo un breve sosta di fronte al vigneto con un calice del nostro cru Colombara igt vecchia annata 2016, seguirà una visita della cantina della durata di circa 20 minuti. Inizierà poi la degustazione, durante la quale scopriremo come il vino evolve nel tempo mentre la vigna si prepara a una nuova stagione.