Derby infinito decisione AIA scatena una nuova bufera | Lo hanno retrocesso

Il derby tra Milan e Inter si è concluso con una vittoria del Milan per 1-0, segnato da Estupinan. Dopo la partita, l’AIA ha annunciato una decisione che ha generato polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La scelta ha portato a commenti che parlano di retrocessione, alimentando ulteriori tensioni nel mondo del calcio. La questione resta aperta e al centro di molte conversazioni.

Si accendono ulteriormente le polemiche sulla stracittadina Milan-Inter L’ultimo derby tra Milan e Inter è finito con la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Estupinan. Finito almeno sul campo, perché tra tv e social le polemiche continuano come se non ci fosse un domani. Le ultime si sono scatenate in conseguenza della decisione dell’ AIA di mandare Doveri ad arbitrare in Serie B, per la precisione il big match Monza-Palermo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it I tifosi nerazzurri la vedono come una sorta di punizione per la sua prova nella stracittadina milanese, che peraltro arriva all’indomani della sua discutibile ‘promozione’ ufficiale a Open Var. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

