Derby infinito ad Ascoli | il post della preside su WhatsApp scatena la bufera Lei si difende | Solo ironia

Una preside dell’Istituto Agrario e Alberghiero ‘Ulpiani’ di Ascoli ha pubblicato un messaggio su WhatsApp che ha generato una forte reazione online. La donna ha spiegato di aver scritto il testo con intenti ironici, ma il post ha scatenato proteste, richieste di rimozione e numerose polemiche sui social. La vicenda riguarda il commento pubblicato dal dirigente scolastico e le conseguenti reazioni della comunità.