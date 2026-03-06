Derby infinito ad Ascoli | il post della preside su WhatsApp scatena la bufera Lei si difende | Solo ironia
Una preside dell’Istituto Agrario e Alberghiero ‘Ulpiani’ di Ascoli ha pubblicato un messaggio su WhatsApp che ha generato una forte reazione online. La donna ha spiegato di aver scritto il testo con intenti ironici, ma il post ha scatenato proteste, richieste di rimozione e numerose polemiche sui social. La vicenda riguarda il commento pubblicato dal dirigente scolastico e le conseguenti reazioni della comunità.
Ascoli, 6 marzo 2026 – Polemiche, indignazioni social, addirittura una richiesta di rimuoverla dal suo ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto Agrario e Alberghiero ‘Ulpiani’ di Ascoli. È costato caro alla preside Rosanna Moretti, un post pubblicato sul suo stato WhatsApp al termine del derby calcistico tra Sambenedettese e Ascoli. La dirigente scolastica chattando con alcuni colleghi ascolani aveva scritto: “Ridicoli bianconeri.esultare dinanzi ad una curva vuota! Tipico dell’ascolano!” La corsa dei giocatori sotto la curva per festeggiare il derby Mercoledì sera termine dell’incontro disputato allo Stadio ‘Riviera delle Palme’ infatti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
