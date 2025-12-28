Famiglia nel bosco Bernardini De Pace scatena lo studio | I genitori non hanno diritti

Durante la puntata di Zona Bianca del 28 dicembre, Annamaria Bernardini De Pace ha affrontato il tema dei diritti dei genitori, sottolineando come essi abbiano principalmente doveri e non diritti assoluti. La discussione ha messo in evidenza la distanza tra il ruolo genitoriale e il rispetto dei diritti dei figli, chiarendo che i figli non sono proprietà dei genitori. Un intervento che ha stimolato un acceso dibattito sulla tutela dei minori e le responsabilità familiari.

I genitori hanno solo doveri e non hanno diritti, e i figli non sono di loro proprietà. Annamaria Bernardini De Pace scatena il dibattito nella puntata di domenica 28 dicembre di Zona Bianca, su Rete4. SI parla naturalmente della famiglia nel bosco, la coppia formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che vive da "neorurale" vicino a Chieti a cui sono stati tolti provvisoriamente i figli, ora in una casa famiglia. A Natale, il padre ha potuto vedere solo per due ore e mezza i figli. L'avvocato matrimonialista, esperta di diritto della famiglia, ha un'idea precisa: "È bruttissimo dire che i bambini sono stati sottratti alla famiglia, i bambini sono stati salvati da una situazione di pregiudizio che era stata creata dalla famiglia".

