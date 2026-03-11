Derby esploso | Lugo batte Raggisolaris 71-66

Nella Divisione Regionale 1 di basket, si è giocato un derby tra Lugo e Raggisolaris Academy, terminato con il punteggio di 71-66. La partita ha visto entrambe le squadre lottare intensamente sul campo, con Lugo che è riuscito a prevalere negli ultimi minuti. L'incontro ha coinvolto molti tifosi e ha portato a un risultato finale molto combattuto.

Il basket della Divisione Regionale 1 ha vissuto una serata di scontri diretti, dove la vittoria degli Aviators Lugo sulla Raggisolaris Academy si è decisa in un derby acceso. Con un risultato finale di 71-66, i padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio costruitosi nel corso delle prime due frazioni, per poi gestire con freddezza gli ultimi minuti. La classifica vede Anzola in testa con 42 punti, seguita da Lugo a 38, mentre il Capra Team femminile sale al quarto posto dopo aver battuto la Valtarese. La partita non è stata solo uno scontro fisico, ma una battaglia di dettagli tattici e gestionali che riflettono la realtà del calcio e dello sport locale: ogni punto guadagnato pesa sulla posizione in classifica e sulle prospettive future dei club coinvolti.