Dragons Prato | settima vittoria consecutiva a Livorno nonostante le assenze decisivo l’ultimo quarto 66-71

I Dragons Prato vincono ancora, questa volta a Livorno, e mantengono il ritmo vincente. Nonostante alcune assenze importanti, i pratese riescono a conquistare il settimo successo di fila nel campionato di basket. La partita si decide negli ultimi minuti, quando i Dragons trovano la spinta decisiva per superare il Livorno e portarsi a casa il risultato con il punteggio di 66-71.

I Dragons Prato hanno conquistato una settima vittoria consecutiva nel campionato di basket, piegando la resistenza del Livorno sul suo stesso campo con un punteggio finale di 66-71. Un successo che, al di là del risultato, testimonia la resilienza e la capacità di reazione di una squadra costretta a fare i conti con diverse assenze importanti, ma capace di trovare nelle risorse interne la forza per superare le difficoltà. La partita, disputata al PalaCosmelli, ha visto i rossoblù impiegare uno sforzo notevole per ribaltare una situazione che, per oltre trenta minuti, si era presentata tutt’altro che favorevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Dragons Prato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dragons Prato

Argomenti discussi: Dragons, duello con Livorno: Dobbiamo partire subito forte; Dragons da applausi, vittoria 66-71 a Livorno: nemmeno le assenze fermano i rossoblù alla settima vittoria di fila; Dragons supremi a Livorno, vincono nonostante assenze ed infortuni.

Dragons, duello con Livorno: Dobbiamo partire subito forteGli avversari sono terzi in classifica, a quattro lunghezze di distanza. L’Union domani riceve Sei Rose Rosignano. . msn.com

Ecco il colpaccio Dragons. Vittoria al supplementareBasket, serie C: il Pino si conferma la bestia nera. Ma i pratesi sorridono ... msn.com

Pallacanestro Prato Dragons | Prato facebook