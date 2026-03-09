Di Canio ha espresso preoccupazione per Chivu in merito alla sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. L’ex calciatore e opinionista ha commentato che il risultato potrebbe riaprire il campionato, suggerendo che l’Inter potrebbe iniziare a vedere dei fantasmi nei confronti della squadra avversaria. Le sue parole si concentrano sulla partita e sui possibili risvolti per il campionato.

Inter News 24 Di Canio, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato la sconfitta dell’Inter nel derby di ieri sera contro il Milan: le dichiarazioni. Intervenuto a Sky dopo Milan-Inter, Paolo Di Canio ha dichiarato: PAROLE – « Campionato riaperto? Se l’Inter è attanagliata così e ha questa paura di non rifarcela, vede i fantasmi di quello che è successo con Inzaghi. Ho visto una squadra con una fottuta paura, Barella, Dimarco. Questo mi fa pensare, c’è una psicosi anche nei confronti del Milan. Rigore? Un conto è aumentare il volume del corpo, se non prende il braccio prende il fianco. Al replay sembra più netto, ha tratto un vantaggio dal movimento istintivo di ritrarre il braccio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio preoccupa Chivu: «Campionato riaperto? L’Inter può cominciare a vedere i fantasmi! Nei confronti del Milan si avvert questa cosa»

Articoli correlati

Leggi anche: Spalletti, provvedimenti nei suoi confronti dal Giudice Sportivo? Cosa è stato deciso dopo Inter e Juve, il motivo di questa scelta

Chivu Inter, è un mese decisivo: cosa può succedere tra campionato e coppeMercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions.

Tutti gli aggiornamenti su Canio preoccupa

Come col Psg: l’accusa a Dimarco riapre la caccia ai fantasmi in casa Inter, anche Chivu sul banco degli imputatiL’atteggiamento di Dimarco, solitamente tra i trascinatori dell'Inter, sottolineato da Di Canio che trova un parallelo tra il derby e la finale di Champions persa col Psg. Poi l'attacco a Chivu ... sport.virgilio.it

Di Canio: Diamo tempo a Chivu. Esposito e Bonny in più? Sì, ma chi ha voluto Correa?Il confronto tra Inzaghi e Chivu è stato uno dei temi dell'intervista di Paolo Di Canio a Tuttosport di oggi: Soprattutto in Champions l’Inter di Inzaghi giocava chiusa e in ripartenza, vincendo di ... tuttomercatoweb.com