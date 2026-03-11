Derby a sorpresa | Comandini Schelotto e ora Estupinan Sarri si lamenta ma Mandas non lo faceva giocare

Nel derby milanese, la squadra ha visto protagonisti Comandini, Schelotto e ora Estupinan. Sarri ha espresso alcune critiche, mentre Mandas non lo faceva schierare. La partita ha visto un giocatore che ha deciso il risultato, e la Roma ha recuperato dopo una sconfitta recente. La sfida si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori presenti allo stadio.

Dal derby di Milano deciso da uno dei suoi uomini meno attesi ai patemi di Gasperini e Sarri a Roma: il semaforo del calcio di questa settimana. Se avessero chiesto a tutti noi chi sarebbe stato l'uomo decisivo del derby, nessuno - ammettiamolo - avrebbe indicato Estupinan. E probabilmente non lo avremmo inserito in un ipotetico elenco anche se ci avessero dato la possibilità di indicare dieci o quindici calciatori di Milan e Inter. Il derby è bello anche per questo, perché ci sono i campioni e poi ci sono i Comandini, gli Schelotto, gli Estupinan: i meno attesi che diventano eroi. Estupinan ha cominciato con fatica la sua avventura milanista, finché non ha perso il posto: Allegri ha capito presto le qualità di Bartesaghi e lo ha preferito all'ecuadoriano.