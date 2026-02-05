D’Agostino punzecchia Conte | Prende 8 milioni e si lamenta dei calendari ma Vergara non lo faceva giocare manco a nascondino

D’Agostino non le manda a dire e si rivolge direttamente a Conte, ricordando che prende 8 milioni l’anno e si lamenta dei calendari stretti. L’ex centrocampista suggerisce di imparare da Chivu, criticando indirettamente le lamentele degli allenatori. La polemica sul sovraccarico dei calciatori resta calda, ma non tutti pensano che siano sempre loro a avere ragione.

