Mandas Juventus si può fare anche con uno scambio | la Lazio ha messo gli occhi su quel bianconero lo vuole Sarri! I dettagli
Mandas Juventus, il piano per la porta pensa al portiere della Lazio: sullo sfondo anche un possibile scambio che coinvolge quel bianconero. Il calciomercato è fatto di incastri e opportunità improvvise, e l’asse tra Torino e Roma sembra essere diventato il teatro della prossima grande operazione. Secondo le ultime notizie rilanciate dalla Gazzetta dello Sport, si è acceso un semaforo verde fondamentale in casa Lazio che ha instaurato un filo diretto con la Juventus. Non si tratta di un semplice sondaggio esplorativo, ma di una trattativa che poggia su basi solide e che coinvolge diverse pedine cruciali per il futuro tecnico di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
