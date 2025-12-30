Dalla nuova Cittadella della Giustizia al Castello Ursino | firmato il Piano Città per il rilancio degli immobili pubblici

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato il Piano Città, un accordo tra Agenzia del Demanio, Comune di Catania e Università, volto alla valorizzazione e riqualificazione di immobili pubblici come la Cittadella della Giustizia e il Castello Ursino. L’iniziativa mira a promuovere un uso più efficiente e sostenibile del patrimonio immobiliare cittadino, favorendo lo sviluppo e la rivitalizzazione degli spazi pubblici.

Il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, il sindaco di Catania, Enrico Trantino e il Rettore dell’Università degli Studi di Catania Enrico Foti hanno firmato questa mattina il Piano Città degli immobili pubblici, un accordo per valorizzare e riqualificare il patrimonio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

dalla nuova cittadella della giustizia al castello ursino firmato il piano citt224 per il rilancio degli immobili pubblici

© Cataniatoday.it - Dalla nuova Cittadella della Giustizia al Castello Ursino: firmato il Piano Città per il rilancio degli immobili pubblici

Leggi anche: Nuova vita agli immobili pubblici: ecco il piano che nasce dall'accordo Demanio-Comune

Leggi anche: Mega store, parcheggio, nuovi locali: ecco il piano di rilancio per la cittadella ex Mancini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.