Dalla nuova Cittadella della Giustizia al Castello Ursino | firmato il Piano Città per il rilancio degli immobili pubblici

È stato firmato il Piano Città, un accordo tra Agenzia del Demanio, Comune di Catania e Università, volto alla valorizzazione e riqualificazione di immobili pubblici come la Cittadella della Giustizia e il Castello Ursino. L’iniziativa mira a promuovere un uso più efficiente e sostenibile del patrimonio immobiliare cittadino, favorendo lo sviluppo e la rivitalizzazione degli spazi pubblici.

