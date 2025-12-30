Dalla nuova Cittadella della Giustizia al Castello Ursino | firmato il Piano Città per il rilancio degli immobili pubblici
È stato firmato il Piano Città, un accordo tra Agenzia del Demanio, Comune di Catania e Università, volto alla valorizzazione e riqualificazione di immobili pubblici come la Cittadella della Giustizia e il Castello Ursino. L’iniziativa mira a promuovere un uso più efficiente e sostenibile del patrimonio immobiliare cittadino, favorendo lo sviluppo e la rivitalizzazione degli spazi pubblici.
Il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, il sindaco di Catania, Enrico Trantino e il Rettore dell’Università degli Studi di Catania Enrico Foti hanno firmato questa mattina il Piano Città degli immobili pubblici, un accordo per valorizzare e riqualificare il patrimonio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
