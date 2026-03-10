LIVE Paolini-Gibson 5-4 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | si va ad oltranza nel 1° set

Sul campo di Indian Wells si stanno giocando le partite di primo turno tra Paolini e Gibson e tra Sinner e Fonseca. Attualmente, Paolini e Gibson sono in parità sul punteggio di 5-4, con il primo set che prosegue oltre il limite normale. Nel frattempo, la sfida tra Sinner e Fonseca è in corso, con il punteggio di 15-0 dopo il servizio e il rovescio di Gibson.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 15-0 Servizio e rovescio Gibson. 5-4 A quindici l’azzurra! 40-15 Con la prima al centro Paolini! 30-15 Fulminante e pazzesco il rovescio vincente in cross di Gibson. 30-0 Seconda in kick e dritto pesante di là! 15-0 Grande seconda slice, sulla riga di PaolinI! 4-4 Sotterra la smorzata, 0 comunque il vago tentativo, l’azzurra. 40-30 Non blocca la risposta Paolini col chop di dritto. 30-30 Arriva un gratuito di dritto dopo il servizio, scambi che raramente si allungano oltre i 5 shots! 30-15 Implacabile Gibson con il servizio però. 15-15 Grande difesa di Paolini e grande contrattacco di dritto! 15-0 Servizio e rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Gibson 5-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va ad oltranza nel 1° set Articoli correlati LIVE Paolini-Gibson 3-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 40-0 RIsposta affossata. LIVE Paolini-Tomljanovic, 7-5, 5-7, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Tomljanovic in questo inizio di terzo set. Altri aggiornamenti su LIVE Paolini Gibson 5 4 WTA Indian... Temi più discussi: LIVE Paolini-Gibson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’emergente australiana sulla strada dei quarti; Gibson-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Indian Wells, i precedenti e dove vedere il match; Paolini-Tomljanovic: highlights Wta Indian Wells. VIDEO; Jasmine, la corsa prosegue: Paolini batte Tomljanovic ed è agli ottavi. LIVE Paolini-Gibson 4-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 30-15 Nuovo errore di dritto, meno male. 15-15 Per fortuna tira fuori dal ... oasport.it Diretta Live Paolini-Gibson Indian Wells ottavi di finale: primo set equilibratoDiretta Live della sfida tra Jasmine Paolini e Tania Gibson, match valevole per gli ottavi di finale del torneo Indian Wells. sport.virgilio.it Indian Wells, in campo Gibson-Paolini: break e contro-break tra l'Azzurra e l'australiana nel quarto e quinto game. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paoli facebook #Paolini diretta Indian Wells ottavi di finale: segui il match contro Gibson. Tennis oggi LIVE x.com