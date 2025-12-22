Secondo ciclo INDIRE | l’anno scolastico 2025 2026 non sarà utile per il calcolo del triennio di servizio Pillole di Question Time
Nel question time del 17 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stata fornita una precisazione importante relativa al calcolo degli anni di servizio richiesti per l’accesso al secondo ciclo dei percorsi INDIRE dedicati ai docenti sul sostegno. Il punto affrontato ha riguardato la validità dell’anno scolastico in corso, il 20252026, ai fini del raggiungimento del requisito triennale. L'articolo Secondo ciclo INDIRE: l’anno scolastico 20252026 non sarà utile per il calcolo del triennio di servizio. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Sostegno, secondo ciclo INDIRE per docenti con tre anni di servizio. No 2025/26, solo specifico, serve titolo di studio. Pillole di Question Time
Leggi anche: Secondo ciclo percorso sostegno INDIRE: avranno la precedenza triennalisti esclusi dal primo ciclo. Pillole di Question Time
Secondo ciclo corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno: informativa del MIM, ecco le novità su percorsi, requisiti, costi - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per una informativa sul secondo ciclo dei corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno. ticonsiglio.com
Specializzazione sostegno con secondo ciclo Indire: per triennalisti escluso anno 2025/26, serve titolo di studio e servizio specifico. RISPOSTE AI QUESITI - Secondo ciclo percorsi sostegno con 36, 40 o 48 CFU, attivati da Indire o dalle Università per docenti con tre anni di servizio o specializzati estero, che rientrino nei requisiti aggiornati del dm n. orizzontescuola.it
Il secondo ciclo di specializzazione per il sostegno è finalmente partito, coinvolgendo ben 60.000 docenti! - Il Ministero dell’Istruzione ha presentato la bozza del decreto che dà il via a questo secondo ciclo di specializzazione, organizzato da INDIRE e dalle Università. informazionescuola.it
