Lazio Lotito su Raspadori | Non è Maradona Vedremo se sarà meglio il nostro

Durante un evento a Villa Borghese, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato le recenti voci di mercato riguardanti Giacomo Raspadori, sottolineando che il giocatore non è Maradona. Lotito ha aggiunto che sarà difficile prevedere se Raspadori potrà superare le performance del nostro attuale reparto offensivo, evidenziando il rispetto per il talento e la cautela nelle valutazioni.

Nel corso dell'incontro con la stampa a margine della presentazione della targa per i 126 anni della Lazio a Villa Borghese, il presidente Claudio Lotito è tornato anche sulle voci di mercato che hanno coinvolto Giacomo Raspadori, chiarendo la posizione del club biancoceleste. Il numero uno della Lazio ha spiegato che l'attaccante è stato effettivamente contattato, ma senza alcun seguito concreto: «I due giocatori di cui parlate non sono voluti venire. Sono stati contattati e hanno detto no, grazie». Tra questi anche Raspadori, citato esplicitamente dallo stesso Lotito.

