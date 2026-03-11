Del Mastro FdI | Ancora problemi nella sanità e le vite di nuovo a rischio

Un rappresentante di Fratelli d’Italia denuncia che i problemi nel sistema sanitario continuano a mettere a rischio le vite delle persone. Parla di una situazione che si ripete con scenari e attori diversi, dando l’impressione di un ciclo che si ripete senza soluzione apparente. La sua dichiarazione evidenzia come le criticità nel settore sanitario siano ancora presenti e persistenti.

"Sembra di vedere sempre la stessa storia con gli stessi scenari, le stesse vicende e le stesse dinamiche con attori diversi". Così il consigliere provinciale e coordinatore Cilento Nord di Fratelli d’Italia, Modesto Del Mastro, sulla nuova vicenda di presunta malasanità nel Cilento. Un uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

