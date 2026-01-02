A Agropoli si apre un'unità di indagine sul caso Cauceglia, coinvolgendo il comando di polizia locale. Del Mastro di Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazione, sottolineando l’importanza di fare chiarezza sulle vicende che hanno portato alla perdita di due figure chiave. La situazione richiede approfondimenti per comprendere le motivazioni e garantire trasparenza nel settore.

"Agropoli perde due figure molto importanti del suo comando di polizia locale. La massima vicinanza al comandante Maurizio Cauceglia e all’ufficiale Ermanno Napoliello, ma diviene necessario che sia fatta luce su quanto accaduto e sulle motivazioni". Sono parole di Modesto Del Mastro, consigliere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ad Agropoli scoppia il "caso" Cauceglia, Del Mastro (FdI): "Se le voci sono confermate, è l'ennesimo scandalo"

