Marcello FdI | Stop ai ristori Covid alla sanità privata così si mette a rischio la tenuta del sistema

L’annullamento dei ristori alla sanità privata, riconosciuti durante la pandemia di Covid-19, è oggetto di discussione in Commissione Politiche per la salute. Secondo Marcello di Fratelli d’Italia, questa decisione potrebbe mettere a rischio la stabilità del sistema sanitario. La questione riguarda l’impatto delle finanze sulla capacità delle strutture private di continuare a offrire servizi essenziali. È importante approfondire le implicazioni di questa scelta e le sue conseguenze per il sistema sanitario nazionale.

L’annullamento dei ristori riconosciuti alla sanità privata per il servizio svolto durante la pandemia da Covid-19 è al centro delle interrogazioni presentate da Fratelli d’Italia, discusse in Commissione Politiche per la salute durante questa settimana. Attraverso questi atti ispettivi, il. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

