Il governo mette subito a disposizione 100 milioni di euro per le regioni colpite dal maltempo. La premier Meloni spiega che si tratta di un primo passo, un aiuto immediato, mentre si lavora a un decreto più ampio con tutte le risorse necessarie. Meloni si dice dispiaciuta per le polemiche e assicura che presto arriveranno fondi più sostanziosi, una volta valutati i danni reali.

È "dispiaciuta per le polemiche" sulla decisione del governo di destinare solo 100 milioni di euro alle regioni colpite dal maltempo e assicura che si tratta di "un primissimo stanziamento emergenziale" e che il governo sta lavorando "alla definizione del decreto-legge di assegnazione delle risorse necessarie", quando sarà chiara la stima dei danni. Giorgia Meloni vola a sorpresa in Sicilia e a Niscemi, dove arriva al mattino insieme al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, chiarisce le intenzioni dell'esecutivo. L'obiettivo della visita nel paese devastato da una frana è "essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunità che stanno affrontando momenti difficili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo, Meloni a Niscemi: "Subito 100 milioni per l'emergenza, poi decreto con le risorse necessarie"

Approfondimenti su Meloni Niscemi

La Premier Meloni annuncia che presto arriveranno aiuti concreti alle regioni colpite, Sicilia inclusa.

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, a seguito del maltempo recente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Meloni Niscemi

Argomenti discussi: Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; Maltempo, la frana a Niscemi è ancora attiva. Ciciliano: Tanta gente non potrà rientrare a casa. E Renzi attacca Meloni: Allucinante vedere la Sicilia abbandonata dal governo; Maltempo, il governo stanzia 100 milioni - Emergenza a Niscemi; Maltempo, sopralluogo del Presidente Meloni in Sicilia.

Maltempo, Meloni a Niscemi: Subito 100 milioni per l'emergenza, poi decreto con le risorse necessarieÈ dispiaciuta per le polemiche sulla decisione del governo di destinare solo 100 milioni di euro alle regioni colpite dal maltempo ... iltempo.it

Maltempo, Meloni: «A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo». Schifani: il paese rischia di crollare davanti a un vuoto enormeA Niscemi, «a rendere complesso il quadro è l'impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervent ... ilmessaggero.it

GIORGIA MELONI IN ELICOTTERO SORVOLA ZONE COLPITE DAL MALTEMPO IN SICILIA leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/28/giorgia-meloni-in-elicottero-sorvola-zone-colpite-dal-maltempo-in-sicilia/ - facebook.com facebook

#Maltempo, #Meloni vola in #Sicilia e replica alle polemiche: presto dl con risorse x.com