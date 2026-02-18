Decreto bollette spunta l’aumento Irap di 2 punti percentuali per chi produce energia e gas

Il governo ha deciso di aumentare di 2 punti percentuali l’Irap per le aziende che producono energia e gas, per finanziare un taglio degli oneri in bolletta destinato alle piccole e medie imprese. La misura, contenuta nel nuovo decreto Energia approvato dal Consiglio dei ministri, mira a redistribuire le risorse a favore delle imprese più piccole. Questa scelta colpisce in modo diretto le aziende del settore energetico, che dovranno affrontare costi più elevati. La modifica si applica già a partire da questo mese.

Nel decreto Energia approvato dal Consiglio dei ministri spunta l’aumento dell’Irap per le imprese del comparto energetico a sostegno di un taglio degli oneri in bolletta per le pmi. Sarebbe questa, secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, l’ultima novità del provvedimento appena licenziato da Palazzo Chigi: nel Dl è contenuto, infatti, un incremento dell’aliquota per le aziende che producono energia di circa 900 milioni in due anni. Il meccanismo, così congegnato, ricalca la leva già utilizzata dall’esecutivo per il settore bancario: vale a dire un aumento di circa due punti percentuali per portare l’aliquota ordinaria dall’attuale 3,90 al 5,90 per cento.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

