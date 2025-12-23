Più videosorveglianza nei comuni di Penne e Spoltore | approvati i progetti per aumentare la sicurezza

Sono stati approvati i progetti per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza nei comuni di Penne e Spoltore, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza pubblica. Questi interventi mirano a garantire un maggiore controllo e tutela dei cittadini, rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza nelle aree strategiche dei due comuni. La scelta si inserisce in un piano più ampio di sicurezza urbana, volto a preservare l’ordine pubblico.

Non solo Spoltore, come la stessa amministrazione aveva annunciato già qualche giorno fa, ma anche Penne rafforzerà il suo sistema di videosorveglianza. Sono infatti stati approvati i progetti di ampliamento per l'installazione dei sistemi di controllo. Lo fa sapere la prefettura.

