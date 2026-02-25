Primavera di lavori nei cimiteri A Colle si torna a seppellire in terra

Il Comune di Carmignano ha avviato lavori nei cimiteri, a causa della necessità di rinnovare le strutture e migliorare i servizi. Con un investimento di circa 200.000 euro, si interviene sulla manutenzione e sulla sistemazione delle aree. A Colle si riprende a seppellire in terra, dopo anni di limitazioni. Le operazioni coinvolgono diverse sezioni e prevedono anche interventi di pulizia e restauro. La riqualificazione mira a rendere più funzionali e accoglienti i luoghi di sepoltura.

Cantieri nei cimiteri, con la primavera partenza dei lavori. Ammonta a 200.000 euro circa la spesa per la manutenzione dei cimiteri stanziata dal Comune di Carmignano. Si parte dalla riqualificazione del camposanto di Colle, situato su Quarrata ma che per le sepolture serve anche una parte di Carmignano, Capezzana e Colle. Lo scorso anno, lo ricordiamo, i residenti avevano denunciato le difficoltà che ci sono all'interno del cimitero sia per le sepolture sia per l'accessibilità. Il Comune ha approvato lo schema di convenzione con Quarrata, atto necessario e propedeutico per intervenire nel cimitero, dove sono condivisi ingresso, scalinata e cappella centrale e dove, sul lato sinistro, avvengono le sepolture di Carmignano.